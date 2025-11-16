LIVE | Team Altamura-Salernitana 1-0, la diretta web del match

La diretta testuale di Team Altamura-Salernitana
Team Altamura (3-4-3): Viola; Silletti, Zazza, Poli; Lepore, Mogentale, Franco, Grande; Crimi, Rosafio, Curcio. A disposizione: Spina, Dipinto, Agostinelli, Simone, Florio, Esposito, Mbaye, Ortisi, Nazzaro, Nicolao, Dimola, Peschetola. Allenatore: Mangia
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Coppolaro, Golemic, Matino; Liguori, Tascone, Di Vico, Capomaggio, Anastasio; Ferraris, Inglese. A disposizione: Brancolini, De Boer, Achik, Varone, Ferrari, Villa, Knezovic, Quirini, Ubani, Frascatore, Boncori. Allenatore: Raffaele
Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido - assistenti: Macripò e Signorelli. IV uomo: Di Reda. FVS: Fracchiolla
RETI: 10' pt Rosafio (A)
NOTE. Angoli: 1-2.
28' - Contropiede Salernitana: Tascone lancia in campo aperto Ferraris che entra in area e serve Inglese, Viola in uscita neutralizza. Ma la posizione del numero 20 granata era irregolare.
27' - Angolo dalla destra, colpo di testa di Capomaggio che esce di poco alla destra di Viola.
26' - Salernitana pericolosa: cross di Liguori, colpo di testa di Inglese, Viola alza in angolo.
15' - Ancora Salernitana: Tascone ci prova da due passi ma trova Viola pronto alla risposta.
13' - Risponde subito la Salernitana: Capomaggio calcia di destro a giro nell'area di rigore, Viola respinge.
11' - Gol confermato dopo la revisione da parte del FVS.
10' - GOL ALTAMURA - Contropiede pugliese: Mogentale apre per Grande che serve in area di rigore Rosafio che di testa porta avanti i biancorossi.
5' - Crimi ruba palla a Capomaggio, entra in area e calcia: Donnarumma blocca. Ma l'arbitro, in ritardo, aveva ravvisato un fallo sul centrocampista argentino.
1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.