Team Altamura-Salernitana 1-2, Mangia: "Episodi arbitrali hanno deciso la sfida" La rabbia del tecnico nel post-partita: "Basta essere buonisti, mi sento inerme"

“Mi sento inerme davanti agli episodi”. Devis Mangia ha commentato Team Altamura-Salernitana 1-2 e lo ha fatto con il rammarico e la delusione per un ko che brucia: “Sconfitta di doppio rigore. Questo è il pallone, non possiamo fare altro, ci atteniamo al risultato. Complimenti a chi ha vinto la partita. Secondo me il nostro secondo gol era da annullare e questo mi fa rabbia perché bisognerebbe avere il coraggio di ammettere di aver commesso un errore. Dobbiamo smettere di fare le riunioni e fare i buonisti. Anche perché non si può più parlare. Usciamo sconfitti da una partita che non meritavamo di perdere contro una Salernitana che è squadra forte. Non meritavamo la sconfitta, tutto qui. Si va verso una corsa a quattro”.