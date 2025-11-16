Team Altamura-Salernitana 1-2, Tascone: "Dobbiamo scappare dalla C" Il mediano: "Non conta brillare adesso, Salerno giustamente non ha più pazienza, vuole vincere"

“Dobbiamo scappare via da questa categoria”. Mattia Tascone non ci gira intorno e festeggia il successo della Salernitana ad Altamura: “L’importante è vincere, brillare o non brillare non ci interessa. Oggi contava solo vincere. Le mie condizioni? Sono arrivato ad inizio stagione che non ero al top, praticamente non avevo fatto niente in ritiro. Ora sono quasi al 100 per cento”. La riflessione si sposta sul momento della squadra: “Quando subiamo gol riusciamo a spingere e a rimontare: questo è un segnale fortissimo. Qui non si vince se non sei gruppo e se non giochi bene. Poi che sia arrivato con due rigore non conta. Vincere su questi campi non è facile. Il bel gioco arriverà, adesso conta quello che stiamo facendo, con l’obbligo di vincere perché a Salerno non si può più pazientare”.

“Raffaele è tra i migliori”

Tascone alzo lo scudo per Raffaele: “E’ tra i migliori della categoria, a livello umano ci dà tanto, ci fa stare bene. Le critiche? Lui dice che non legge, non gli credo”. Manca qualche gol pesante: “Il modulo mi sta togliendo qualche inserimento e quindi sono meno pericoloso ma conta il bene principale che quello di scappare via da questa categoria. Poi ascolto quelle che sono le disposizioni del mister”.