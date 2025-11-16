Team Altamura-Salernitana 1-2, Liguori: "Squadra e tifo: vogliamo rivincite" L'esterno freddissimo dal dischetto: "Non importa chi segna, siamo uniti nel vincere"

“Non molliamo mai”. Michael Liguori si gode una vittoria pesantissima. L’esterno ha trasformato prima il rigore del pari. Poi sul secondo ha lasciato il pallone della vittoria della Salernitana ad Altamura tra i piedi di Golemic: “Era sicuro di far gol. Anche io ero pronto come dimostrato nel primo. E’ andata bene, siamo felici così”. L’ex Padova svela i segreti di una Salernitana di nuovo capolista: “Lottiamo come gruppo, ragioniamo come squadra. E poi c’è il calore della gente: oggi giocavamo in casa. Qui c’è un calore assurdo, hanno voglia di rivincita come tutti noi e li vogliamo scaldare ancora di più”.

“Questa è una vittoria pesantissima”

Liguori è partito da esterno, mossa voluta per sparigliare le carte: “Abbiamo studiato e preparato la partita con una posizione iniziale da esterno. Ho messo tanti cross in mezzo e la vittoria ci ha premiato. Momento? Non parlerei di flessione ma è stata una gara difficile, contro un avversario che si chiudeva bene. Portiamo a casa però una vittoria pesantissima, contava quello come riprenderci il primato. Bisogna vincere e non è uno slogan perché diamo l’anima per riuscire a centrare questo obiettivo”.

“Non importa chi segna”

Il gol dal penalty ha stoppato il digiuno offensivo. “Sinceramente se si segna di meno ma si rimane là davanti per me va benissimo – la difesa di Liguori -. Chiunque giochi dal primo minuto cerca di vincere non per gioia personale ma per il gruppo. Abbiamo grande fame, vogliamo rimetterci in gioco, vogliamo riportare in alto la Salernitana mettendo cuore, fame di vincere”.