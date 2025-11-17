FOTO - Salernitana, l'omaggio del club in memoria di Tonino D'Angelo La prima volta nello stadio intitolato all'ex granata sorride alla Bersagliera

Il primo rendez-vous nello stadio che porta il nome di chi non c'è più e fece impazzire i granata. Team Altamura-Salernitana rischia di pesare come un macigno nell'ecomomia della stagione della Bersagliera. La rimonta di rigore vale non solo il primato ma anche sancisce ancor di più l'unione d'intenti di squadra ed ambiente. Prima della gioia finale però il popolo della Bersagliera ha cantato e vissuto con trasporto il momento di ricordo voluto dal club per onorare la memoria di Tonino D’Angelo, ex calciatore granata portato via a soli 27 anni da un tragico destino nel 1980. Sui social in tanti lo hanno omaggiato applaudendo l'iniziativa immaginata del club. In maglia granata 11 gol in 62 partite tra il 1977 e il 1979. Prima del match, Roberto Inglese ha deposto un fascio di fiori nei pressi della tribuna, incassando i complimenti del pubblico locale.