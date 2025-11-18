Salernitana, il Ccsc incontra Abodi: sul tavolo caro biglietti e Fvs Mezz'ora di tavolo di riflessione: tanti gli argomenti di discussione

Un incontro per discutere del caro biglietti. Nel pomeriggio di ieri a Roma, presso la sede del Dipartimento Sport e Giovani della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il presidente del Centro Coordinamento Salernitana Clubs Riccardo Santoro, insieme al suo vice Massimo Falci ed a Raffaele Colonnese, è stato ricevuto dal ministro dello sport Andrea Abodi per un proficuo incontro durato oltre 30 minuti. Nel corso del summit, la delegazione del CCSC ha consegnato nelle mani dell’esponente di Governo una missiva contenente le principali criticità della serie C con particolare riferimento alla tifoseria salernitana. Sul tavolo l'argomento del caro biglietti che attanaglia i tifosi granata in trasferta. E' stato evidenziato al Ministro Abodi come molto spesso il costo del tagliando d’ingresso viene aumentato in maniera sproporzionata rispetto alle altre gare. Da qui, la richiesta di controllare un fenomeno sempre più diffuso.

Inoltre il CCSC ha messo in evidenza come la tifoseria salernitana sia spesso penalizzata – sempre in occasione delle trasferte – dai divieti e dalle restrizioni imposte per motivi di ordine pubblico, sottolineando nel contempo come sarebbe utile che un Garante dei tifosi, espressione dei vari centri di coordinamento, potesse partecipare, quale componente integrativa, all’Osservatorio Nazionale della Manifestazioni Sportive per offrire il proprio contributo. Infine ad Abodi è stata richiesta una riflessione sul Football Video Support che in Lega Pro non ha dato, sino ad ora, risultati di imparzialità ed efficienza.