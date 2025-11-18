Salernitana, media da serie B. E Menichini è lontano "solo" un punto

La vittoria di Altamura ha permesso alla Salernitana di sorpassare il Catania, respingere l’assalto del Benevento e riprendersi la vetta. Una vittoria preziosa, con i granata che dopo appena una settimana ritornano a guidare il girone C. Pesante la rimonta in extremis in Puglia, con i granata che ora si attestano al primo posto con 30 punti conquistati in 14 giornate. Un rendimento da urlo, nonostante la bagarre in vetta. La media di 2,14 punti a partita fa ben sperare. Per sottolineare il grande lavoro svolto sin qui dagli uomini di Raffaele ci pensano i precedenti con le ultime stagioni del girone C: nel 2024-2025, il Benevento si collocò al primo posto con 26 punti. La Juve Stabia invece dominava la classifica nel 2023-2024 con 29 punti. Solo il Catanzaro ha fatto meglio della Bersagliera facendo riferimento alle prime 14 uscite con i 39 punti raccolti nel 2022-2023.
Menichini ad un soffio
Il confronto per Giuseppe Raffaele e per la Salernitana va anche all’ultima squadra che centrò una promozione in serie B. Nel 2014-2015 la Bersagliera targata Leonardo Menichini aveva raccolto ben 31 punti nelle prime 14 uscite, appena una lunghezza in più rispetto alla stagione attuale. Anche allora però Benevento, Juve Stabia e Lecce infiammarono una corsa alla cadetteria senza esclusioni di colpi.