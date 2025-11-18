Salernitana, si riparte: nessun rischio per Villa Evitare rischi inutili è il comandamento per l'esterno, a caccia del ritorno dal 1'

Tutti in campo. La Salernitana archivia la trasferta importantissima di Altamura che ha riconsegnato la vetta alla Bersagliera e pensa al Potenza. Questo pomeriggio, nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy, la squadra granata ha ripreso gli allenamenti. Per Giuseppe Raffaele la possibilità di poter lavorare con quasi tutta la rosa a disposizione, ad eccezione di Eddy Cabianca costretto ad un nuovo lungo stop. Si proverà ad aumentare i giri del motore per De Boer mentre si va avanti ancora adagio con Luca Villa.

L’esterno è ancora alle prese con i postumi del durissimo colpo alla testa rimediato con il Crotone. Ad Altavilla è rimasto in panchina, non rischiato dallo staff tecnico anche dopo un continuo confronto con l’area medica. C’è la volontà di riaverlo al top per domenica sera e si evitano rischi inutili. Oggi ha lavorato parzialmente in gruppo ma si appresta ad accelerare.