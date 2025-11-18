Salernitana-Potenza, il primo dato di prevendita Lontana la doppia cifra per la sfida di domenica

Prime ore di prevendita per Salernitana-Potenza e risposta non esaltante del popolo granata. Al via libera per la vendita dei ticket scattato alle ore 12:00, fin qui sono poco più di mille i tagliandi staccati. La Salernitana ha comunicato quota 1100 titoli acquistati in queste prime ore di prevendita, con oltre 6mila spettatori attesi all’Arechi unito al numero di abbonati. Si confida in un’impennata nelle prossime ore, con la società che spera di non poter registrare per la prima volta in stagione un dato al di sotto delle 10mila unità.