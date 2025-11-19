Salernitana, che sorpresa per i tifosi: domani Meet&Greet con quattro granata Appuntamento alle ore 17:30 presso Casa Salernitana con quattro protagonisti del club

Un nuovo appuntamento con rinsaldare ancor di più l’affetto e il calore verso i propri beniamini. Ritornano agli appuntamenti con i Meet&Greet della Salernitana. Dopo i primi due appuntamenti, domani pomeriggio, giovedì 20 novembre, a partire dalle 17:30 lo store ufficiale del club in Piazza Caduti Civili saranno presenti Michael Liguori e Vladimir Golemic, autori dei gol decisivi nel corso dell’ultima vittoriosa partita di Altamura. Per l’occasione, saranno messi in vendita i completi da gioco indossati dai granata domenica scorsa allo stadio Tonino D’Angelo.

Non solo però la squadra maschile. Insieme ai due protagonisti della sfida di domenica scorsa, saranno protagoniste anche la statunitense Amanda Buechel e Gaia Vergari della Salernitana Women, quest’ultima miglior realizzatrice del gruppo di mister Vanoli finora con ben 7 gol siglati tra campionato e Coppa Italia.