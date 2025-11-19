Secondo giorno di prevendita e crescita lenta. Salernitana-Potenza di domenica pomeriggio non sfonda nei numeri registrati sin qui dai botteghini. Dall'ultimo aggiornamento comunicato dal club granata sono 2000 i tagliandi venduti in tutti i settori dell'Arechi, con 900 biglietti staccati in ventiquattro ore. Numeri che permettono di immaginare oltre 7000 spettatori nel Principe degli Stadi. La doppia cifra al momento resta lontana ma obiettivo non impossibile.
Salernitana-Potenza, la prevendita cresce: il dato aggiornato
Quota diecimila resta lontana ma l'obiettivo è raggiungibile
Salerno.