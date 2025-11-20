Arechi per Euro2032? Abodi avvisa: "Ci sono solo tre posti disponibili" Il Ministro per lo sport e per i giovani indica le priorità: "Ci sono dodici stadi candidati"

Il tema stadi diventa una delle priorità per il movimento calcistico italiano. Lo ha sottolineato anche il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, in campo in prima persona per permettere all’Italia di poter confermare l’impegno per Euro 2032. Nel pacchetto di città che hanno candidato i propri impianti c’è anche Salerno, con il progetto di restyling dell’Arechi vagliato anche da Uefa e Figc. Le speranze però si affievoliscono di giorno in giorno. Anche lo stesso Abodi lancia segnali tutt’altro che confortanti in occasione dello Sport Industry Talk organizzato da RCS a Milano: “C’è un pacchetto di progetti, il commissario avrà poteri in deroga e lavorerà su una scala di proprietà che parte da Milano, Roma e Palermo, partendo da i dodici stadi candidati a Euro 2032. Sono tre i posti ancora disponibili, due sono già assegnati: Torino che è già pronto e lo stadio Olimpico di Roma che ha un progetto già pronto e affidato all’UEFA. E poi c’è Milano che è un passaggio inevitabile: la cessione a Inter e Milan rappresenta un passaggio centrale, è una progettualità entusiasmante, nel rispetto anche di chi vive nella zona di San Siro”.