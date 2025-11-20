Benevento-Salernitana, limitazioni per il settore ospiti in vista del derby

"Alti profili di rischio". Benevento-Salernitana finisce sotto la luce dell'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive. Nella determina .47 del 2025, si suggerisce l'adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative, come indicato dalla medesima Questura: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Salermo esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "U.S. Salernitana 1919". Inoltre viene sottolineata la necessità di un rafforzamento dei servizi di stewarding sia sugli spalti ma in particolar modo implementazione del servizio di stewarding.
