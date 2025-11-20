Restyling Arechi, domani si parte con i lavori: presente anche la Salernitana La demolizione della Curva Nord il primo atto del rifacimento dell'impianto

Un invito per un momento storico. Inizieranno domani, alle ore 10:45 con una cerimonia pubblica, i lavori di restyling dello stadio Arechi. Dopo la realizzazione del cantiere nei giorni scorsi, la demolizione della Curva Nord darà il via al progetto di ristrutturazione e riammodernamento dello Stadio Arechi di Salerno. Presenti, in occasione dell’avvio dei lavori, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Alla mattinata prenderà parte anche la Salernitana. Il club granata, in continuo contatto con l’ente comunale per il corposo dossier legato al nuovo stadio per rafforzare la candidatura dell’impianto per Euro2032 e per lo spostamento del settore ospiti nell’ala superiore della Curva Nord, avrà verosimilmente in Umberto Pagano, amministratore delegato della società, il suo referente per una giornata da celebrare.