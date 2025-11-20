Salernitana, la pioggia non ferma il "Meet&Greet": quattro i granata presenti Liguori, Golemic, Buechel e Vergari presenti. La punta femminile: "Vogliamo vincere ancora"

“Grazie tifosi: nonostante il maltempo ci siete stati vicino”. Il calore della Salernitana non conosce pioggia. A Casa Salernitana, nello store del club nel cuore della city, il secondo Meet&Greet granata riscalda l’ambiente. Protagonisti Golemic e Liguori per la squadra maschile, Vergari e Buechel per la selezione femminile. A parlare è stata proprio l’attaccante, miglior realizzatrice del gruppo di mister Vanoli finora con ben 7 gol siglati tra campionato e Coppa Italia, l’atleta si è soffermato sulle emozioni di questo avvio di stagione: “Quest’anno siamo partiti bene, speriamo di continuare con questo spirito. Volevamo lavorare tanto per raggiungere gli obiettivi e siamo scaramantiche ma stiamo dando il massimo perché vogliamo festeggiare un risultato speciale”. Sull’essere da esempio per le più giovani: “Speriamo che i risultati permettano a più persone di poterci seguire a Prepezzano. Insieme alla selezione maschile vogliamo vincere”. Tanti tifosi hanno chiesto autografo e selfie a Liguori e Golemic. “Il suo gol è stato più importante del mio“, Liguori ha scherzato così sulla rete del serbo all’ultimo minuto di gioco in Puglia.