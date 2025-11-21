Salernitana-Potenza, De Giorgio: "Trasferta dura ma avremo cattiveria" Il tecnico rossoblu: "Granata avversari forti, il divieto di trasferta mi lascia perplesso"

“Vogliamo provare a camminare il nostro cammino anche in trasferta”. Pietro De Giorgio carica la trasferta di Salerno in casa Potenza. Il tecnico vuole continuità dopo la vittoria di Trapani che ha permesso alla squadra di dare fiato ai rossoblu: “Il punto di partenza deve essere la fase difensiva mostrata con il Trapani, senza però perdere spensieratezza in avanti. Dobbiamo ripartire dalla grande attenzione avuta nella gara di domenica contro il Trapani che ci ha permesso di rimanere in partita anche dopo l’espulsione. Abbiamo mostrato lacune importanti in trasferta, dobbiamo svoltare, e il trend va completamente cambiato”.

Poi si concentra sulla sfida dell’Arechi: “Ci aspetta una trasferta dura contro una Salernitana che conosciamo bene per il grande valore tecnico. La Salernitana è un avversario completo, forte in ogni ruolo. Il tecnico avversario ha a disposizione numerosi calciatori che hanno vinto diversi campionati e quindi ci vorrà grande cattiveria agonistica per fare una bella figura. Dobbiamo provare ad aggredire subito la gara evitando di arretrare troppo. La Salernitana va tenuta il più possibile lontano dalla nostra area di rigore, hanno qualità e fisicità e dal momento a un altro possono pescare una giocata importante”. Poi sul divieto di trasferta De Giorgio attacca: “Abbiamo uno dei maggiori seguiti, non voglio fare polemiche ma non capisco quali disagi abbiano creato, per giunta si gioca in uno stadio grande, dispiace sicuramente”.