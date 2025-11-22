Salernitana-Potenza, i convocati: la scelta su Villa

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 23 calciatori per la sfida in programma domani alle 17:30 allo stadio Arechi per Salernitana-Potenza. Nella lista del tecnico granata ci sono Kees De Boer e Luca Villa, entrambi a disposizione come ad Altamura. Sull'utilizzo dei due calciatori si scioglieranno le riserve solo domani. Niente da fare per il lungodegente Cabianca così come per Iervolino.
L'elenco comunicato dal club:
PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;
DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 38 Frascatore;
CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 45 Di Vico;
ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.