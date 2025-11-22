Salernitana-Potenza, i convocati: la scelta su Villa Per Raffaele due indisponibili per la sfida di domani

Al termine della rifinitura di questa mattina al centro sportivo Mary Rosy, mister Giuseppe Raffaele ha convocato 23 calciatori per la sfida in programma domani alle 17:30 allo stadio Arechi per Salernitana-Potenza. Nella lista del tecnico granata ci sono Kees De Boer e Luca Villa, entrambi a disposizione come ad Altamura. Sull'utilizzo dei due calciatori si scioglieranno le riserve solo domani. Niente da fare per il lungodegente Cabianca così come per Iervolino.

L'elenco comunicato dal club:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 14 Villa, 18 Golemic, 21 Coppolaro, 24 Quirini, 26 Matino, 27 Nnamdi Ubani, 33 Anastasio, 38 Frascatore;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 6 de Boer, 8 Varone, 17 Knezovic, 29 Tascone, 45 Di Vico;

ATTACCANTI: 7 Achik, 9 Inglese, 10 Ferrari, 11 Liguori, 20 Ferraris, 70 Boncori.