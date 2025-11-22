Salernitana-Potenza, Raffaele: "Sfida ostica ma dobbiamo dare continuità" Il tecnico al sito ufficiale del club: "Su De Boer e Villa scelgo domani. Lavorato sull'attacco"

I dubbi di formazione ronzano nella testa di Giuseppe Raffaele. Portano i nomi di Kees De Boer e Luca Villa, possibili soluzioni per la Salernitana per superare il Potenza e confermare il suo cammino in vetta. Dubbi che verranno sciolti solo domani, come conferma il tecnico come di consueto ai canali ufficiali del club, mezzo designato per presentare le sfide di campionato: "Sicuramente de Boer è pronto per rientrare: da due settimane si allena pienamente con la squadra, anche se manteniamo sempre un pizzico di cautela nel valutare tutti gli aspetti, proprio come fatto con Cabianca prima della partita col Crotone. Purtroppo in quell’occasione siamo stati sfortunati. Anche Villa è rientrato e in questi giorni ha fatto la maggior parte del lavoro con i compagni. Sul suo impiego deciderò domani”.

"Potenza sfida non facile"

“Affrontiamo una squadra ostica che nell’ultimo turno ha battuto il Trapani, pur essendo rimasta in dieci uomini. Sarà come sempre per noi una sfida impegnativa. – dice mister Giuseppe Raffaele alla vigilia – Eccezion fatta per Cabianca, stiamo recuperando alcuni giocatori che sono rimasti fuori nelle ultime partite. Abbiamo quasi sempre trovato la via del gol in questo campionato, tranne che in tre partite. Abbiamo lavorato comunque in settimana su questo aspetto, perché nelle ultime gare non siamo riusciti a concretizzare tantissimo, pur avendo la squadra creato molte situazioni pericolose. Sono momenti di una stagione che ci stanno, siamo sereni. Credo che si debba essere soddisfatti di quel che è stato fatto finora”. Sul momento della squadra granata: "Il morale del gruppo è sempre alto, stiamo conducendo un ottimo campionato. Siamo concentrati e consapevoli di quel che bisogna continuare a fare nel nostro percorso anche grazie all’aiuto dei nostri tifosi”.