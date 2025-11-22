Salernitana Primavera, altro ko: la Ternana vince di misura (1-0) Terzo ko nelle ultime quattro uscite per i granatini. La zona playout ora si fa vicinissima

Il ritorno del campionato non porta buone notizie per la Salernitana Primavera. La squadra di De Santis esce sconfitta di misura dalla trasferta di Terni (1-0). Decide il gol di Biancafarina nel cuore del secondo tempo, con i granatini che incassano il terzo ko nelle ultime quattro e restano ancorati al tredicesimo posto con appena sette punti nelle prime nove giornate.

Tra le fila della Ternana c’è in campo anche Kerrigan, elemento della prima squadra, schierato per avere minutaggio dopo un infortunio. Sono le Ferette a fare la partita e Ferlicca e Coltorti con due conclusioni ravvicinate vanno vicinissimi al vantaggio nei primi venticinque minuti. I granatini però si aggrappano a Boncori che crea non pochi pericoli nell’ultima parentesi di frazione. Per l’attaccante granata la grande occasione capita nel cuore della ripesa ma la sua conclusione da pochi passi si perde alta. La Ternana fiuta la possibilità di indirizzare il match e trova con Biancafarina (69') la zuccata vincente che manda al tappeto la Bersagliera.