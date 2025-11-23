Salernitana-Potenza, le probabili formazioni: Raffaele ha due dubbi Alle 17:30 la Bersagliera cerca continuità. Raffaele deve sciogliere il dilemma Villa

Confermarsi in vetta. La Salernitana torna all'Arechi e lo fa con l'ambizione di superare il Potenza (fischio d'inizio alle ore 17:30) in un pomeriggio freddo ma importante per il cammino della Bersagliera. La vittoria di Altamura, arrivata in extremis dopo una rimonta di rigore, ha restituito il primato alla Bersagliera ma ha anche lanciato segnali chiari. Ora serve ritornare a dare continuità al proprio cammino, centrare una seconda vittoria consecutiva che permetterebbe di arrivare al derby di Benevento con la status di capolista e aumentare così non poco la pressione sui sanniti.

Le scelte di Raffaele

Per la Bersagliera ci sono solo due dubbi di formazione. Il primo è legato alle condizioni di Luca Villa. Il trauma alla testa rimediato nel primo tempo della sfida con il Crotone è un lontano ricordo, così come i punti di sutura alla bocca tolti nei giorni scorsi. "Deciderò oggi se schierarlo, ha lavorato da diversi con i compagno", le parole dell'allenatore della Salernitana. Raffaele pensa di poterlo lanciare dal 1' arretrando in difesa Anastasio. L'altro ballottaggio è in mezzo al campo, con Di Vico che viaggia verso una nuova titolarità, lasciando inizialmente la panchina sia a De Boer che a Varone. Poi conferme in tutti i reparti. Donnarumma sarà protetto dal terzetto centrale composto da Matino e Golemic. In caso di conferme per Anastasio sull'out sinistro dal 1' in difesa si rivedrà Coppolaro. In mezzo al campo, insieme a Di Vico, ci saranno Tascone e Capomaggio, mentre sulla fascia destra ci sarà ancora a Liguori. Davanti si riparte da Ferraris e Inglese, con Ferrari che insegue.

Salernitana-Potenza, le probabili formazioni:

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Liguori, Tascone, Di Vico, Capomaggio, Villa; Ferraris, Inglese.

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Novella, Riggio, Camigliano, Balzano; Ghisolfi, Felippe, Siatounis; Petrungaro, Anatriello, D’Auria.