Cavese-Atalanta Under 23, le probabili formazioni: Prosperi riparte dal tridente Il tecnico deve rinunciare ancora a capitan Piana: "Affrontiamo una squadra che impressiona"

Lunch-match infuocato. La Cavese cerca continuità. Alle 12:30 al Simonetta Lamberti per i metelliani il test da superare è quello dell’Atalanta Under 23, squadra avanti solo di un punto in classifica. Gli aquilotti hanno fame di sorpasso e soprattutto hanno voglia di riscattare anche la prova opaca di Foggia, ripartendo da una striscia di risultati utili importanti e da una ritrovata solidità difensiva testimoniata dal clean sheet di Boffelli in terra pugliese.

Prosperi deve rinunciare allo squalificato Diarrassouba e agli infortunati Ubaldi e Macchi, che si aggiungono a Piana, Peretti, Lamberti e Natale. Dal 1’ si rivede Orlando, pronto a condividere la trequarti con Sorrentino per accendere la verve di Gerardo Fusco. “Mi aspetto la miglior gara possibile da parte dei ragazzi – le parole di Prosperi in conferenza stampa -. Il campo potrà condizionare, ma loro sanno cosa abbiamo preparato e mi fido di loro. Affrontiamo una squadra che impressiona per qualità, con un’identità molto forte. Credo che tra qualche anno vedremo tanti di questi ragazzi ai livelli più alti”.

Cavese-Atalanta Under 23, le probabili formazioni:

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi, Awua, Munari, Pelamatti; Orlando, Sorrentino; Fusco.

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Guerini, Obric, Navarro; Bergonzi, Riccio, Levak, Ghislandi; Manzoni, Vavassori; Misitano.