LIVE | Salernitana-Potenza 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Potenza

Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Capomaggio, De Boer, Villa (5' st Achik); Liguori, Inglese. A disposizione: Brancolini, Cevers, Coppolaro, Quirini, Frascatore, Di Vico, Varone, Knezovic, Ferrari, Ferraris, Boncori. Allenatore: Raffaele

Potenza (4-3-3): Cucchietti; Rocchetti, Riggio, Camigliano, Novella; Felippe, De Marco, Siatounis; Anatriello, Schimmenti, Petrungaro. A disposizione: Alastra, Guiotto, Sciacca, Mazzeo, Balzano, Ragone, Maisto, Bura, Selleri, Ghisolfi, Bruschi, Adjapong. Allenatore: De Giorgio

Arbitro: Gemelli di Messina - assistenti: Morea e Andreano. IV uomo: Liotta. FVS: La Regina

NOTE. Spettatori: 11.719 di cui 5289 abbonati. Ammoniti: Villa (S), Anastasio (S). Angoli: 10-1.

7' - Ammonito Anastasio.

6' - Occasione Salernitana: Liguori dal cuore dell'area di rigore stecca la conclusione.

5' - Cambio nella Salernitana: esce per infortunio Villa, entra Achik.

1' - Si riparte.

SECONDO TEMPO

46' - Duplice fischio: si va al riposo con Salernitana e Potenza sullo 0-0.

45' - Ancora Salernitana: Liguori si accentra e calcia, Cucchietti devia in calcio d'angolo.

45' - Recupero: 1

43' - Occasionissima per il Potenza in contropiede: prima Donnarumma salva su Siatounis e poi Ubani s'immola e devia in angolo il tap-in di Petrungaro.

37' - Salernitana vicina al gol: cross di Villa, tiro a volo di Ubani che colpisce di controbalzo, palla alta.

31' - Salernitana pericolosa: angolo dalla destra di De Boer, colpo di testa di Inglese che esce di poco.

27' - La Salernitana trova il gol ma viene annullato per fuorigioco. De Boer tenta il tiro, la palla arriva a Villa che batte Cucchietti. Ma la posizione del terzino era irregolare.

25' - Occasionissima per la Salernitana: angolo dalla destra, la palla arriva a Capomaggio che controlla e calcia ma senza inquadrare la porta.

21' - Cross dalla sinistra di Villa, conclusione a volo di Liguori, Camigliano devia e Cucchietti blocca.

20' - Tiro di Petrungaro dal limite, palla alta.

14' - Ancora Salernitana: tiro dai trenta metri di Matino, palla di poco alla destra di Cucchietti.

10' - Ammonito Villa.

4' - Salernitana pericolosa: Capomaggio lancia Liguori che serve al limite dell'area Inglese, il tiro del numero 9 viene alzato in angolo da Cucchietti.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo.