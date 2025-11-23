LIVE | Salernitana-Potenza 0-0, la diretta web del match

La diretta testuale di Salernitana-Potenza
Salernitana (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Ubani, Tascone, Capomaggio, De Boer, Villa (5' st Achik); Liguori, Inglese. A disposizione: Brancolini, Cevers, Coppolaro, Quirini, Frascatore, Di Vico, Varone, Knezovic, Ferrari, Ferraris, Boncori. Allenatore: Raffaele
Potenza (4-3-3): Cucchietti; Rocchetti, Riggio, Camigliano, Novella; Felippe, De Marco, Siatounis; Anatriello, Schimmenti, Petrungaro. A disposizione: Alastra, Guiotto, Sciacca, Mazzeo, Balzano, Ragone, Maisto, Bura, Selleri, Ghisolfi, Bruschi, Adjapong. Allenatore: De Giorgio
Arbitro: Gemelli di Messina - assistenti: Morea e Andreano. IV uomo: Liotta. FVS: La Regina
NOTE. Spettatori: 11.719 di cui 5289 abbonati. Ammoniti: Villa (S), Anastasio (S). Angoli: 10-1.
7' - Ammonito Anastasio.
6' - Occasione Salernitana: Liguori dal cuore dell'area di rigore stecca la conclusione.
5' - Cambio nella Salernitana: esce per infortunio Villa, entra Achik.
1' - Si riparte.
SECONDO TEMPO
46' - Duplice fischio: si va al riposo con Salernitana e Potenza sullo 0-0.
45' - Ancora Salernitana: Liguori si accentra e calcia, Cucchietti devia in calcio d'angolo.
45' - Recupero: 1
43' - Occasionissima per il Potenza in contropiede: prima Donnarumma salva su Siatounis e poi Ubani s'immola e devia in angolo il tap-in di Petrungaro.
37' - Salernitana vicina al gol: cross di Villa, tiro a volo di Ubani che colpisce di controbalzo, palla alta.
31' - Salernitana pericolosa: angolo dalla destra di De Boer, colpo di testa di Inglese che esce di poco.
27' - La Salernitana trova il gol ma viene annullato per fuorigioco. De Boer tenta il tiro, la palla arriva a Villa che batte Cucchietti. Ma la posizione del terzino era irregolare.
25' - Occasionissima per la Salernitana: angolo dalla destra, la palla arriva a Capomaggio che controlla e calcia ma senza inquadrare la porta.
21' - Cross dalla sinistra di Villa, conclusione a volo di Liguori, Camigliano devia e Cucchietti blocca.
20' - Tiro di Petrungaro dal limite, palla alta.
14' - Ancora Salernitana: tiro dai trenta metri di Matino, palla di poco alla destra di Cucchietti.
10' - Ammonito Villa.
4' - Salernitana pericolosa: Capomaggio lancia Liguori che serve al limite dell'area Inglese, il tiro del numero 9 viene alzato in angolo da Cucchietti.
1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.
Squadre in campo.
IL PRE-GARA. Raffaele conferma il 3-5-2 ma, a sorpresa, lancia nella mischia i recuperati Villa (esterno sinistro) e De Boer (mezzala). Davanti a Donnarumma spazio a Matino, Golemic ed Anastasio. In mediana ritorna Ubani con Capomaggio, Tascone, De Boer e Villa Davanti sarà Liguori a far coppia con Inglese.