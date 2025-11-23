Salernitana-Potenza 1-1, De Giorgio: «Prova di orgoglio, potevamo vincerla» Il tecnico: «I granata sono una squadra forte, l'hanno ripresa con una grande giocata»

«Non siamo scontenti ma se si pensa che non battiamo la Salernitana da 60 anni resta un po’ di rammarico. Siamo venuti in un campo di serie A con un pubblico di seria A, portandoci via un punto che vale». Lo ha detto l'allenatore del Potenza, Pietro De Giorgio dopo il pari conquistato sul campo della Salernitana.

«Non mi piace piangermi addosso ma dopo la partenza di Caturano abbiamo dovuto fare i conti con la lunga assenza di Schimmenti. Ci è mancato, sono soddisfatto di averlo in gruppo, ci potrà dare una grossa mano».

Sul momento attraversato dal Potenza: «Fino al 75’ di Altamura stavamo facendo una grande partita. In casa con il Latina non siamo riusciti a vincere la partita ed il peso mentale si è fatto un po’ sentire».

Sulla prova offerta a Salerno: «Novella e Rocchetti hanno fatto una partita strepitosa dal punto di vista difensivo, la squadra è migliorata dal punto di vista difensivo, siamo stati bravi a sostenere sempre la squadra anche nei momenti difficili. Non mi sono arrabbiato perché nel giocare si può perdere la palla mi sono arrabbiato quando nel secondo tempo abbiamo provato ad evitare di giocare per paura. Ci aspettavamo una squadra forte, si sta giocando il campionato con Benevento e Catania. Ci aspettavamo una squadra ordinata tatticamente e dei giocatori che tirano fuori delle giocate. Sul gol della Salernitana c’è una giocata di grande qualità di Inglese, ha messo un assist perfetto».