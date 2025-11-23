Salernitana-Potenza 1-1, Capomaggio: "Pari amaro, dobbiamo ripartire" L'argentino: "Il nostro voler vincere non è un limite ma una virtù. E ben tornato a De Boer"

“Questo pari brucia ma dobbiamo ripartire”. Galo Capomaggio mastica amaro. Salernitana-Potenza 1-1 sa di occasione persa. Il mediano però non fa drammi: “Abbiamo fatto la partita giusta, creando tanto. Non siamo stati bravi a concretizzare. Nel secondo tempo abbiamo subito troppe ripartenze. Dopo lo svantaggio abbiamo pareggiato e ci siamo andati anche vicini a vincerla. Abbiamo perso Villa che per noi è un calciatore importantissimo. Nel finale abbiamo provato anche a cambiare pur di vincere ma non siamo riusciti a centrare il colpo finale. Purtroppo questo campionato è difficile, ogni partita è una battaglia. Qui ci si gioca la vita ogni settimana, dobbiamo limare i dettagli, cercare di fare più gol”.

Il rammarico è per la poca concretezza: “Siamo arrivati puliti negli ultimi 30 metri ma abbiamo attaccato male la porta o riempito gli spazi in maniera non ordinata. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, purtroppo ci è mancata lucidità. Ora però va archiviato questo pari, dobbiamo pensare al derby. Questa foga di vincere non lo chiamo limite ma una virtù. Dimostriamo sempre di voler vincere”. Importante il ritorno di De Boer: "Con Kees abbiamo equilibrio e lucidità, ci è mancato tanto e sarà una risorsa".