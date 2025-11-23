Salernitana-Potenza 1-1, onestà Raffaele: "Perso equilibrio per troppa foga" Il tecnico dei granata: "Impeccabili per 60', poi abbiamo perso lucidità. Resta il dominio"

Il vizio capitale di non saper sfruttare il dominio del primo tempo. “Abbiamo fatto 50-60 minuti di partita da grande squadra, poi la foga ci ha fatto perdere equilibrio”. Giuseppe Raffaele ha commentato Salernitana-Potenza 1-1: “Non siamo riusciti ad andar vantaggio e lì abbiamo perso lucidità e qualità. La troppa voglia di vincere ci ha fatto perdere equilibrio. Quando vai sotto poi è difficile rimontare, rischiavamo la beffa. Siamo riusciti a riprenderla nonostante le difficoltà di Liguori e l’infortunio di Villa. Ma su questo dobbiamo riflettere: perché se quando si gioca bene bisogna perseverare. Invece ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Anche il gol subito è giusto perchè abbiamo preso tre contropiedi simili. Nel finale abbiamo insistito ma purtroppo dobbiamo accontentarci del pari. C’è rammarico perché con il vantaggio sarebbe stata una partita diversa. E non esiste prendere contropiede su una rimessa laterale a favore perché abbiamo è una leggerezza pesante. Non possiamo permetterci di fare l’errore che l’immaginare di vincere per forza ci costringa a fare errori clamorosi”.

Il sorriso è per il rientro di De Boer: “Kees ci permette di pulire l’azione e liberare Tascone e Capomaggio. Abbiamo lavorato bene in partita, facendo tutto quello. Nel primo tempo entravamo in area da più fronti, senza mai rischiare. Purtroppo quando non riesci a segnare ti butti in avanti perché sei condannato a vincere e incassi un gol dopo aver rischiato in due situazioni uguali. Non dobbiamo farci prendere dalla foga o regalare situazioni agli avversari”.

Il momento dell’attacco non è brillante: “Gira un po’ così. Stiamo vivendo un momento non facile, rincorrendo le condizioni dei singoli, facendo i conti con infortuni. Anche per Inglese è un momento di appannamento. Ci sono vari momenti all'interno di una partita che vanno letti e analizzati. Però mi tengo stretto l’identità di questa squadra”. Un flash sull'arbitraggio: "C'è una gestione dei cartellini che non mi è piaciuta ma non ha inciso".