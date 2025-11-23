Salernitana-Potenza 1-1, Ferrari: "Gioia a metà, questa è la strada giusta" Il Loco torna a graffiare: "Volevo gioire con una vittoria. A Benevento sarà una battaglia"

Un gol da bomber vero. Franco Ferrari ritrova la rete all’Arechi e si riprende il calore della Curva Sud Siberiano. La sua deviazione vale solo il pari in Salernitana-Potenza 1-1: “Sono felice perché quando fai gol raggiungi il tuo obiettivo. Però è una gioia a metà perché sappiamo le nostre qualità e sappiamo che oggi potevamo vincere ma non esserci riusciti. Questo è un campionato durissimo, ogni partita è una battaglia. Dobbiamo continuare su questa strada”. Il Loco però applaude la prestazione: “Ci sono mancati solo i gol. Abbiamo creato tanto anche nel primo tempo ma non siamo riusciti a concretizzarle. E’ un momento difficile ma abbiamo qualità, siamo squadra che ha grandi qualità”.

Ora c’è il derby con il Benevento che sarà uno scontro diretto intenso: “Ci aspetta una sfida durissima, sarà una grande battaglia. Vogliamo prenderci i tre punti, scendere in campo su un campo caldo”.