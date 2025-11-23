Salernitana, Iervolino all'Arechi oltre il 90': confronto nel post-Potenza Summit con il presidente Milan, l'ad Pagano e il tandem Faggiano-Raffaele. Ansia Matino

Il rammarico è forte. Il pareggio della Salernitana con il Potenza dopo una partita in gran parte dominata lascia rimpianti. Giuseppe Raffaele ha fatto fatica a trattenere il suo fastidio non solo per il risultato ma per la frenesia nella parte finale di gara di “chi è condannato a vincere”. Anche Daniele Faggiano si è intrattenuto con un tifoso all’uscita dall’Arechi senza perdere la sua consueta disponibilità verso i supporters ma anche senza troppa voglia di parlare.

Il confronto nell’immediato post-gara

Sugli spalti dell’Arechi per Salernitana-Potenza era presente anche Danilo Iervolino. Ai lati del patron granata anche il presidente Maurizio Milan e l’amministratore delegato Umberto Pagano. Anche nel vertice del club rimpianti per le tante occasioni create e non sfruttate da una Salernitana pur sempre in vetta al campionato, seppur non più in solitaria. Al termine della gara però Danilo Iervolino ha preferito restare nel ventre dell’Arechi. Un lungo confronto con le due figure apicali della società granata. Ai quali si sono aggiunti anche Daniele Faggiano e Giuseppe Raffaele. Il direttore sportivo e l’allenatore hanno lasciato lo stadio insieme. Con loro anche il team manager Giuseppe Matarazzo. Chissà che sul tavolo non ci sia stato un primo giudizio sul campo e sulla rosa. Valutazioni sulla squadra fondamentali anche per immaginare se e come operare sul mercato. Il prossimo ostacolo sarà il Benevento da affrontare senza Tascone e con l’ansia per le condizioni di Villa e Matino, quest’ultimo uscito dall’impianto di via Allende in stampelle dopo l’infortunio alla caviglia destra.