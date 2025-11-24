Salernitana, l’ansia di vincere è un limite o una virtù? Raffaele chiede lucidità, Capomaggio la esalta come virtù: la Salernitana cerca equilibrio

Il pari con il Potenza lascia non pochi rimpianti. Ha il sapore dell’occasione sprecata per la Salernitana per continuare a dominare la classifica in solitaria e approcciare al derby con il Benevento con il vento in poppa e la possibilità di poter dare una sterzata importante al campionato al Vigorito. “A novembre niente è definitivo: lo scorso anno Benevento-Cerignola sembrava la sfida tra le due pretendenti al campionato. Poi sappiamo tutti come è andata a finire”, ha raccontato Giuseppe Raffaele, rabbuiato sì ma non deluso per la prestazione della sua Salernitana. Il momento racconta di una Bersagliera spuntata, incapace di saper raccogliere la mole di gioco importante realizzata nell’arco dei 90’. Ben dodici occasioni nitidissime, con la giocata di Ferrari ad evitare una sconfitta che sarebbe ingiusta.

Ansia di vincere da superare

“Quando sei condannato a vincere devi essere comunque bravo nel saper gestire i momenti”. Lo status di pretendente alla serie B ora rischia di essere il più grande nemico della Salernitana. La parola d’ordine è equilibrio, quello che conta per Giuseppe Raffaele, arrabbiato soprattutto per la gestone della parentesi finale di gara. Prima i tre contropiedi in rapida successione con il vantaggio ospite, poi la sciocchezza sul fallo laterale a favore trasformatosi nella ripartenza con espulsione di Tascone. “Sono ingenuità che non possiamo permetterci”. Per Capomaggio però non si tratta di un limite ma di virtù: “Spingere fino alla fine, dimostrare di voler vincere sempre è il miglior segnale che si possa dare. Purtroppo questo campionato è difficile, ogni partita è una battaglia. Qui ci si gioca la vita ogni settimana, dobbiamo limare i dettagli, cercare di fare più gol”. Visioni diverse ma con un'unica soluzione: una gestione parsimoniosa per non complicare partite controllate.