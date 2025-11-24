Salernitana, Raffaele sceglie il riposo. Ma due big rischiano il Benevento

Due giorni di riposo per archiviare la delusione del pari con il Potenza. Giuseppe Raffaele sceglie di ricaricare le pile e concedere alla Salernitana un po’ di relax. Il tecnico siciliano ha scelto di programmare per mercoledì pomeriggio la ripresa degli allenamenti al Centro Sportivo Mary Rosy, anche in virtù del posticipo al lunedì della sfida con il Benevento.
Un derby infuocato, da vivere senza l’infortunato Cabianca e con la squalificato Tascone. L’assenza dell’ex Cerignola aprirà una falla non indifferente, costringendo Raffaele a rinunciare ad uno dei suoi pretoriani. Per il tecnico però ci sono altre due soluzioni da valutare. Apprensione per Emmanuele Matino: il difensore, uscito malconcio per un trauma alla caviglia, ha abbandonato lo stadio con le stampelle. Previsti esami nelle prossime ore. Si spera solo in una contusione solo per Luca Villa. Il calciatore ha chiesto al cambio ad inizio ripresa dopo esser stato toccato duro già nel primo tempo. “Si tratta di un colpo molto forte, speriamo non ci sia niente”.