Benevento-Salernitana, parte la prevendita per il settore ospiti: info e costi Diverse le limitazioni per i supporters granata

Parte in questi minuti la prevendita per Benevento-Salernitana. L’annuncio è arrivato direttamente dal sito del club sannita che ha anche illustrato le modalità di vendita per il settore ospiti. Tante le limitazioni, a partire dal solo acquisto nei punti vendita dedicati per i titoli e non online. La vendita è vietata ai residenti in Benevento e provincia ed abilitata esclusivamente ai residenti in Salerno e provincia se possessori delle fidelity card. Non è nemmeno possibile il cambio utilizzatore. Nei settori ordinari non sarà possibile per i tifosi residenti in Salerno e provincia di poter acquistare i propri tagliandi. Il costo del settore ospiti è di 14 euro, 1400 i posti disponibili. Tagliandi in vendita fino alle 19:00 di domenica.