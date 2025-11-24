Benevento-Salernitana, febbre da derby: settore ospiti sold-out Polverizzati i 1400 tagliandi per lunedì

Derby con vista sul primato. Benevento-Salernitana sarà il big-match della prossima giornata di campionato. Il Vigorito si prepara ad una cornice di pubblico da categoria superiore. Incredibile la risposta d'amore del tifo granata. In poche ore sono andati sold-out i 1400 posti disponibili per il settore ospiti del Vigorito. Polverizzati i tagliandi a disposizione, acquistabili solo in ricevitoria e con obbligo di fidelity card. Nonostante il pari col Potenza, il popolo della Bersagliera si stringe al fianco della squadra di Giuseppe Raffaele.