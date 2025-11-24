Salernitana, l'ex Novella: "Giocare all'Arechi come tornare bambino" Il messaggio del prodotto del vivaio granata ora al Potenza: "Emozione indescrivibile"

Un cerchio da chiudere. Dalla Salernitana alla Salernitana. Mattia Novella intreccia il suo passato e il suo presente. Nell'Arechi, che lo aveva visto esordire tra i professionisti con la maglia granata contro il Palermo nell’ultima giornata del campionato 2017/2018, ieri il difensore è ritornato a casa ma con la maglia del Potenza. Cento minuti vissuti con il cuore in gola, per uno dei migliori prodotti usciti da casa Salernitana. La Curva Sud Siberiano gli aveva tributato anche una striscione per la nascita della nipotina Asia. In un post su Facebook tutta la sua emozione: "Tornare a casa mia, dentro il mio stadio dove sono cresciuto e dove mi ha dato la prima opportunità nel mondo dei grandi ricordi che sono sempre e per sempre dentro di me e quella della mia famiglia. E' stata un emozione indescrivibile che solo una volta nella vita puoi provare, mi sembrava di essere tornato bambino con le farfalle nello stomaco. Grazie alla Curva Sud ai miei amici,fratelli per questo bellissimo pensiero siete sempre dentro di me. GRAZIE SALERNO!"