Salernitana, Prisco carica il Benevento: "Vinciamo il derby e ripartiamo" Il centrocampista a Ottogol: "Dispiacere per il ko di Cosenza, con la Salernitana per riscattarci"

Qualità e quantità. Appena ventuno anni ma già la personalità da leader. Antonio Prisco si sofferma sul momento del Benevento. Ai microfoni di Ottogol non nasconde l’amarezza per il ko di Cosenza che ha minato la corsa al primato dei sanniti: "C’è dispiacere. Dopo il gol ci siamo fermati, non abbiamo più giocato come nei primi venti minuti. Dal campo avevo sensazioni positive, ma la rete di Kouan su calcio piazzato ci ha tagliato le gambe. Nell’intervallo ci eravamo detti di voler puntare a raccogliere almeno un punto ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo essere più cinici e cattivi. E' una cosa che riguarda tutta la squadra".

“Con la Salernitana sfida importantissima”

L’esame probante ora sarà il derby con la Salernitana in una cornice che si preannuncia da serie B: “Sarà una sfida speciale, la consideriamo una partita importantissima. Si tratta di un derby sentito da tutti, poi dopo una sconfitta vogliamo riscattarci subito davanti ai nostri tifosi. Vogliamo regalare una gioia alla gente”. Infine una chiosa sul nuovo tecnico Antonio Floro Flores: “E' un mister che mi è sempre piaciuto, lo seguivo dal settore giovanile e fa giocare bene le squadre. Dobbiamo seguirlo e avere le nostre certezze”.