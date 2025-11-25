Salernitana, riecco "lavatrice" De Boer. E Capomaggio "vede" la porta Applausi per il ritorno dell'ex Ternana. Raffaele studia come sopperire all'assenza di Tascone

“Primi minuti dopo due mesi”. Dal “mi manchi” postato lo scorso 25 ottobre al sorriso per il ritorno in campo. Kees De Boer si riprende la Salernitana. Il mediano olandese, fuori quasi due mesi a causa dell’infortunio muscolare al soleo rimediato a Casarano, è stato tra i migliori in campo nella sfida con il Potenza. Dopo esser rimasto in panchina con il Crotone ed esser stato spettatore ad Altamura, con un piccolissimo acciacco a rinviarne il ritorno in campo, l’ex Ternana si è preso le chiavi del centrocampo e con il Potenza ha fatto sentire quanto sia mancato nell’economia del gioco della Salernitana. Da vertice basso nel 3-5-2, il mediano orange ha dispensato letture e soprattutto impostato l’azione con lucidità e precisione. Ne ha beneficiato la manovra granata, meno impulsiva, molto più ragionata, accorta.

I complimenti di Raffaele e Capomaggio

“Bentornato Kees!”. Così Galo Capomaggio aveva applaudito in conferenza stampa il suo compagno di reparto. Con De Boer in campo, l’argentino ha potuto lasciare gli obblighi di pivot davanti alla difesa ma ha agito da mezzala, provando a sfruttare la sua fisicità per inserirsi in area di rigore e provare a far male al Potenza. Applausi anche da Raffaele: “Ha fatto una buona prestazione, lui è una lavatrice: ci permette di pulire i palloni e dare qualità alla manovra”. A Benevento ripartirà dall’inizio ma non avrà al suo fianco Tascone: l’espulsione costerà il derby all’ex Audace Cerignola. Uno tra Tascone e Di Vico rimpiazzerà il napoletano nel 3-5-2 che sarà l'atteggiamento iniziale anche al Vigorito.