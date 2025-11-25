Benevento-Salernitana, fischia Madonia Nessun designazione con il fischietto siciliano

Sono state rese note le designazioni arbitrali di Benevento-Salernitana. Sarà Dario Madonia della sezione di Palermo a dirigere il big match in programma lunedì 1 dicembre allo stadio Vigorito. A coadiuvare il fischietto siciliano ci saranno gli assistenti Matteo Gentile della sezione di Isernia e Giovanni Boato della sezione di Padova. Come quarto ufficiale di gara è stato designato Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore. Al Football Video Support opererà il signor Luigi Ferraro della sezione di Frattamaggiore. Nessun precedente fra Madonia e la Salernitana