Salernitana, choc Cicerelli: infortunio durissimo per il fantasista del Catania

Gli etnei perdono il proprio numero dieci

salernitana choc cicerelli infortunio durissimo per il fantasista del catania
Salerno.  

Uno stop pesantissimo. La corsa alla serie B perde uno dei suoi calciatori più importanti. Il Catania fa i conti con la tegola Cicerelli. Con una nota ufficiale, il club etneo ha annunciato che "a causa dell'intervento falloso dopo pochi minuti di gioco con il Latina e successivamente sottoposto a risonanza magnetica e TAC, ha riportato una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra. La gravità dell'infortunio rende necessari accertamenti diagnostici supplementari e ulteriori visite specialistiche per determinare l'indicazione chirurgica o conservativa e il periodo di immobilizzazione che dovrà precedere l'avvio del percorso di riabilitazione". Da capire l'entità dello stop ma si va verso un lunga sosta ai box.

