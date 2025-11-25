Salernitana, choc Cicerelli: infortunio durissimo per il fantasista del Catania Gli etnei perdono il proprio numero dieci

Uno stop pesantissimo. La corsa alla serie B perde uno dei suoi calciatori più importanti. Il Catania fa i conti con la tegola Cicerelli. Con una nota ufficiale, il club etneo ha annunciato che "a causa dell'intervento falloso dopo pochi minuti di gioco con il Latina e successivamente sottoposto a risonanza magnetica e TAC, ha riportato una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra. La gravità dell'infortunio rende necessari accertamenti diagnostici supplementari e ulteriori visite specialistiche per determinare l'indicazione chirurgica o conservativa e il periodo di immobilizzazione che dovrà precedere l'avvio del percorso di riabilitazione". Da capire l'entità dello stop ma si va verso un lunga sosta ai box.