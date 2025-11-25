Salernitana, anche l'insostituibile Tascone va ai box: rebus sostituzione Il Giudice Sportivo spezza la striscia di undici presenze di fila. Raffaele studia le contromosse

Dopo undici sfide di fila, il Giudice Sportivo spedisce ai box Mattia Tascone. Costa carissimo al centrocampista della Salernitana il fallo da ultimo uomo punito con il cartellino rosso nel finale elettrico della sfida con il Potenza. Un turno di squalifica per l’ex Audace Cerignola, costretto dunque a mordere il freno e a saltare il tanto atteso derby con il Benevento.

Un’assenza pesantissima per Giuseppe Raffaele. Sia con il 3-5-2 che con il 3-4-1-2 il centrocampista partenopeo è stato onnipresente. Arrivato sul gong del mercato dopo il mese di agosto vissuto da promesso sposo della Bersagliera, Tascone si è preso la Salernitana e ne è diventato un pilastro. Undici su undici in maglia granata, prima dello stop forzato.

Per Raffaele ora c’è da fare di necessità virtù, con il sorriso per il recupero di De Boer ma anche con i dubbi su chi completerà la linea mediana con l’olandese e con Capomaggio. Varone sarebbe la soluzione naturale ma l’ex Ascoli è scivolato indietro nelle gerarchie in mediana. Sperano in un’occasione Di Vico o Quirini. Possibile anche un cambio modulo con Ferraris e Liguori pronti a supportare l’unica punta che sarà Inglese.