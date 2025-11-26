Salernitana, coperta corta in difesa: si scalda Coppolaro Lo stopper ha mosso i primi passi da calciatore nel Sannio. Lunedì possibile ritorno da titolare

L’assenza di Eddy Cabianca fino al prossimo gennaio un colpo durissimo da dover incassare. Per la Salernitana, la coperta già corta in difesa ora rischia di scoprire un reparto nevralgico per il gioco di Giuseppe Raffaele. Il possibile forfait di Emmanuele Matino per la sfida con il Benevento permette di poter contare su quattro difensori. L’ex Bari ha sostenuto ieri gli esami strumentali per il trauma alla caviglia rimediato nel secondo tempo della sfida con il Potenza. In giornata sono attesi aggiornamenti ma la sensazione è che il calciatore dovrà alzare bandiera bianca. Si proverà a recuperarlo così come si chiederà a Villa di stringere i denti per non acuire un’emergenza che sarebbe totale anche in caso di forfait dell’ex Padova.

Chance Coppolaro

Raffaele vorrebbe ripartire almeno da due terzi della sua difesa ormai diventata titolare, con Golemic al centro di un terzetto che avrebbe Anastasio come braccetto di sinistra (se da Villa dovessero arrivare garanzie) e Coppolaro sull’altra fetta di campo. Per l’ex Virtus Entella si tratta di un derby personale. Cresciuto in provincia di Benevento, lo stopper ha mosso nel Sannio i primi passi da giovane calciatore prima della chiamata della Reggina e della trafila con le varie selezioni under della Nazionale azzurra. Fin qui tredici presenze in maglia granata, con una partenza balbettante prima di dimostrare solidità e garantire esperienza nella corsa al primato dei granata. Lunedì sarà un test chiave con Raffaele che è pronto ad affidarsi alla caratura del suo numero 21 per superare l’esame Benevento.