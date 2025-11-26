Salernitana, indimenticabile Ricchetti: venerdì il ricordo in città di CR7 Prima il saluto allo stadio Arechi poi la messa in suffragio nella Chiesa di San Demetrio

Carlo Ricchetti sarà ricordato a Salerno. Su volontà della moglie Antonella e di tutta la famiglia, l’ex numero sette della Salernitana verrà celebrato anche da una delle piazze che più lo ha amato da calciatore. Venerdì 28 novembre, giorno in cui ricorre il suo trigesimo dalla sua prematura scomparsa, verrà prima organizzato alle ore 16:00 allo stadio Arechi sotto la Curva Sud Siberiano un ultimo saluto nel tempio che lo eletto indimenticabile beniamino della torcida granata. Successivamente alle ore 19:00 invece nella chiesa di San Demetrio sarà celebrata la messa in suffragio con la presenza di Don Roberto Faccenda. Oltre ad una fetta importanti di tifosi, saranno presenti una delegazione della Salernitana e del Comune di Salerno.