Salernitana, Matino ci prova per il derby. Ottimismo per Villa

Buone notizie dall'infermeria: i due titolari "vedono" il Benevento

salernitana matino ci prova per il derby ottimismo per villa
Salerno.  

Emmanuele Matino prova ad esserci per il derby con il Benevento. Il difensore della Salernitana può tirare un sospiro di sollievo. Il centrale si è sottoposto ad accertamenti alla caviglia destra presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno. Gli esami hanno confermato l’integrità strutturale dell’articolazione, evidenziando presenza di edema. Il calciatore ha svolto terapie e si è allenato a parte. Ottimismo anche per Luca Villa: lavoro precauzionalmente differenziato per l'esterno, vittima di una contusione alla coscia destra nel secondo tempo della sfida con il Crotone. L'esterno stringerà i denti e ci sarà con il Benevento. Per entrambi dunque sensazioni positive.

