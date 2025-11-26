Salernitana, Matino ci prova per il derby. Ottimismo per Villa Buone notizie dall'infermeria: i due titolari "vedono" il Benevento

Emmanuele Matino prova ad esserci per il derby con il Benevento. Il difensore della Salernitana può tirare un sospiro di sollievo. Il centrale si è sottoposto ad accertamenti alla caviglia destra presso il centro polidiagnostico Check-Up di Salerno. Gli esami hanno confermato l’integrità strutturale dell’articolazione, evidenziando presenza di edema. Il calciatore ha svolto terapie e si è allenato a parte. Ottimismo anche per Luca Villa: lavoro precauzionalmente differenziato per l'esterno, vittima di una contusione alla coscia destra nel secondo tempo della sfida con il Crotone. L'esterno stringerà i denti e ci sarà con il Benevento. Per entrambi dunque sensazioni positive.