Salernitana, il Rimini verso l'esclusione: può riaprirsi la pista Longobardi I romagnoli verso il triste epilogo di una stagione maledetta. Faggiano ripensa all'esterno

L'incubo Rimini continua. Nelle ultime ore, il club emiliano si avvia verso l'esclusione del campionato. La società biancorossa ha presentato in tribunale la richiesta di liquidazione volontaria, un atto che potrebbe comportare l’esclusione immediata dal campionato di Serie C. In questo caso, tutti i contratti verrebbero annullati, con i calciatori che risulterebbero svincolati. La Salernitana segue con interesse gli sviluppi in casa biancorossa e non perde di vista la soluzione Gianluca Longobardi, esterno destro già corteggiato in estate prima della virata su Quirini. Il ruolo sulla corsia destra è stata più volte oggetto di novità nell'undici di Raffaele, ancora alla ricerca del profilo giusto per il suo 3-5-2. Il classe 2003, protagonista di quattordici presenze e due gol, si liberebbere per il mercato di gennaio. La Salernitana ci pensa e continua a monitorare anche alla pista che porta ad Antonio Imputato, calciatore che si sta mettendo in evidenza con il Monopoli.