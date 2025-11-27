Salernitana, De Boer e Coppolaro lavorano a parte: i due calciatori da valutare Il mediano e il difensore a parte. Il club punta ad averli a disposizione per il derby

Si allunga la lista dei calciatori ai box in casa Salernitana. L’allenamento di questa mattina non fa arrivare buone notizie. Al Centro Sportivo Mary Rosy, Giuseppe Raffaele non ha potuto contare su Mauro Coppolaro e Kees De Boer. Sia il difensore che il centrocampista non si sono allenati con il resto del gruppo ma hanno invece svolto un lavoro differenziato. Un doppio appunto che accende qualche piccola spia, soprattutto per le condizioni del regista ex Ternana, fondamentale con il suo ritorno tra i titolari con il Potenza e presenza necessaria a Benevento anche alla luce dell’indisponibilità di Tascone.

I prossimi giorni saranno determinanti per far rientrare l’allarme. Anche perché nel weekend si proverà a far rientrare in gruppo anche Antonio Pio Iervolino, Emmanuele Matino e Luca Villa. Soprattutto per il difensore e l’esterno c’è grande attesa, presenze fondamentali nell’undici titolare ma da valutare quotidianamente in vista del derby con il Benevento.