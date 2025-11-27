Benevento, Vigorito alla seduta pomeridiana verso la Salernitana: le ultime Il patron giallorosso segue da vicino gli uomini di Floro Flores. Pessimismo per un attaccante

Doppia seduta tra esercitazioni e umore alto. Il primo allenamento di giornata per il Benevento scivola via lontano da occhi indiscreti. Il secondo, quello pomeridiano, si tiene a porte aperte. Tra i tanti spettatori a suonare la carica per i giallorossi in vista del derby di lunedì sera con la Salernitana anche il patron Oreste Vigorito. Il massimo dirigente giallorosso ha osservato la seduta insieme al direttore sportivo Carli, seguendo con grande attenzione il lavoro della squadra.

Una presenza fotografia del momento determinante per la stagione dei giallorossi, alle porte di uno scontro diretto che potrebbe essere importante per rilanciare le ambizioni di serie B dei sanniti e soprattutto cancellare la sconfitta di Cosenza che ha lasciato non poco rammarico. Per Floro Flores gruppo quasi al completo. Crescono le condizioni di Simonetti mentre si rivede anche Nardi. Nessuna buona notizia invece da Salvemini. L’ex punta dell’Audace Cerignola è ancora alle prese con la sindrome influenzale che lo ha sorpreso nei giorni scorsi. Si riducono le chance di una sua possibile presenza per il big match di lunedì sera.