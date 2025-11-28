Salernitana, per il Benevento Raffaele guarda al campo…e all’infermeria Ottimismo per Villa, attesa per De Boer. Lo staff tecnico si interroga sulla formazione per il derby

Dal sospiro di sollievo per Matino e Villa ai timori per Coppolaro e De Boer. La settimana verso il derby con il Benevento in casa Salernitana si vive con non pochi patemi. Già la defezione pesantissima di Tascone in mezzo al campo peserà come un macigno per Giuseppe Raffaele, costretto a dover rinunciare ad uno dei suoi pretoriani, sempre in campo nelle ultime undici sfide. Un’assenza pesantissima che rischia di far scattare ancora di più l’allarme in mezzo al campo alla luce delle condizioni di Kees De Boer. L’olandese, ritornato in campo con il Potenza dopo quasi due mesi di stop, viene gestito dallo staff medico che ieri ha preferito far rallentare il calciatore, gestirlo con una seduta differenziata. Raffaele conta di averlo a disposizione, pronto a ridisegnare la sua Salernitana al Vigorito con il dubbio tra il 3-4-2-1 e il 3-5-2.

Fari anche in difesa

Se per Villa c’è grande ottimismo, con l’esterno che conta di essere riaggregato al gruppo nelle prossime ore e a riprendersi il posto da titolare sulla corsia sinistra retrocedendo Anastasio sulla linea dei tre difensori, le attenzioni dello staff medico sono legate alle condizioni di Matino e Coppolaro. Il primo si è preso la maglia da titolare ma l’infortunio rimediato con il Potenza aveva fatto suonare l’allarme. Solo un trauma senza intaccare l’integrità dell’articolazione. La corsa contro il tempo per il derby è iniziata. Raffaele è pronto ad affidarsi a Coppolaro ma l’ex Virtus Entella è stato obbligato ad un lavoro differenziato. Si aspettano segnali incoraggianti dalla seduta di questa mattina, quando Raffaele inizierà le prime prove tattiche.