Benevento, la carica degli attaccanti: "Con la Salernitana derby da vincere" Manconi, Lamesta e Tumminello incontrano i tifosi: "Vogliamo riscattare Cosenza"

Un incontro nello store ufficiale per fare il carico di energia in vista di Benevento-Salernitana. Il club giallorosso si affida anche al calore del tifo per ritrovare entusiasmo e calore. Il derby di lunedì sera vale tanto sia per i granata, bramosi di continuare il proprio cammino in vetta e tirare un colpo sinistro alle speranze di promozione diretta degli stregoni ma anche per i giallorossi. Il ko di Cosenza ha spento l'entusiasmo dopo il terremoto tecnico con la decisione di affidare la panchina ad Antonio Floro Flores.

Serve un segnale forte e il derby con la Salernitana può rappresentare la giusta occasione per ripartire e per lanciare un messaggio forte al campionato. Lo hanno ribadito ai tifosi anche gli attaccanti Manconi, Lamesta e Tumminello che hanno abbracciato i tifosi allo store ufficiale di via Pomerio, concedendo selfie e autografi ma soprattutto parlando della sfida di lunedì. Per Manconi è senza dubbo una partita da vincere: "Questo è un derby, dobbiamo farlo nostro. Occorre mettere tutto ciò che abbiamo dentro. E' una partita che senti, non si prepara. Sono le sfide più semplici perché si preparano da sole. Abbiamo fame di vittorie e vogliamo conquistare i tre punti". Pensiero sottolineato anche da Lamesta e Tumminello: "Vogliamo riscattarci in una di quelle partite che non ha bisogno di presentazioni. Il calore della nostra gente sarà fondamentale per vincere".