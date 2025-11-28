Benevento-Salernitana, il club sannita anticipa gli orari di accesso al Vigorito

La prevendita al momento si attesa sui settemila spettatori: difficile raggiungere la doppia cifra

Salerno.  

Un derby speciale per la classifica ma anche per le attenzioni sotto il profilo dell'ordine pubblico. Si scalda a fuoco lento il derby del Vigorito, in programma lunedì sera alle ore 20:30. La prevendita di Benevento-Salernitana al momento fa registrare oltre settemila spettatori. Sono questi i dati emersi fin qui dalla corsa ai tagliandi. Sold-out da giorni invece il settore ospiti, con 1400 cuori granata pronti a sostenere la Bersagliera.

Grande attenzione anche su quelle che saranno le misure per permettere l'esperienza del derby in massima sicurezza per tutti i supporters. Il Benevento, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato l'apertura dei tornelli alle ore 18:30 e ha chiesto a "a tutti gli spettatori ad anticipare il proprio arrivo allo stadio “Ciro Vigorito”, così da evitare lunghe attese ai varchi d’ingresso e consentire un regolare e rapido svolgimento dei controlli di sicurezza. Si invitano, in particolare, i tifosi a presentarsi ai varchi di prefiltraggio con biglietto/abbonamento e documento d’identità prontamente disponibili per l’esibizione agli steward. Si raccomanda infine di osservare scrupolosamente le norme relative al divieto di occupazione delle scale, al divieto di introduzione di materiale esplodente e/o pirotecnico e al divieto di esposizione di striscioni non autorizzati, contribuendo così alla riuscita di una giornata di sport in un clima sereno e sicuro". 

