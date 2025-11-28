Serie C, la Figc esclude il Rimini dal campionato Nuova granata per la terza serie

Ancora una volta la serie C fa i conti con una nuova riformulazione del campionato. La terza lega professionistica perde il Rimini. La Figc ha deliberato in mattinata la revoca l’affiliazione alla società Rimini Football Club s.r.l, con decadenza dal tesseramento di tutti i tesserati della medesima società.

La società romagnola, messa in liquidazione e con i suoi calciatori che nelle prossime ore saranno ufficialmente svincolati, era stata inserita nel girone B di Serie C e aveva presentato in tribunale la richiesta di liquidazione volontaria da parte del gruppo guidato da Nicola Di Matteo, che ne aveva assunto la proprietà a inizio novembre. Il bilancio depositato riporta una perdita al 30 giugno 2025 di oltre 4 milioni di euro. Ora però il semaforo rosso della Figc. La serie C perde una piazza importante.