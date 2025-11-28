Salernitana, buone notizie dall'infermeria: De Boer e Coppolaro in gruppo Lavoro differenziato invece per Matino e Villa

Arrivano aggiornamenti positivi dall'inferrmeria in casa Salernitana in vista del derby con il Benevento di lunedì sera. Dopo il piccolo campanello d'allarme di ieri, Giuseppe Raffaele può sorridere per il ritorno in gruppo di Mauro Coppolaro e Kees De Boer. Sia il difensore che il centrocampista erano stati gestiti nelle scorse ore dopo aver lamentato alcuni fastidi fisici. Importante il ritorno di entrambi, sempre più proiettati ad una doppia maglia da titolare per la sfida del Vigorito. Regolarmente a disposizione anche Iervolino che viaggia verso la convocazione.

I fari erano accesi soprattutto su Coppolaro, alla luce dell'infortunio alla caviglia di Matino. L'ex Bari continua a lavorare a parte, frenato dal trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra che non gli permette di accelerare. Si ragionerà di giorno in giorno su una sua convocazione. Lavora a parte anche Luca Villa. Per l'esterno però filtra ottimismo su un suo impiego per la sfida nel Sannio. Domani penultima seduta pre-Benevento al mattino nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy.