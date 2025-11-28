VIDEO. Salernitana, gli eroi degli anni Novanta a Salerno per Carlo Ricchetti In chiesa anche Aliberti e Delio Rossi

C'erano anche Delio Rossi e Aniello Aliberti, stasera, nella chiesa di San Demetrio a Salerno, per il trigesimo dell'indimenticato Carlo Ricchetti. Tanti protagonisti dei fantastici anni Novanta e dell'epoca di "Rossilandia" si sono ritrovati nella città d'Arechi per rendere omaggio al CR7 granata. Da Luca Fusco a Ciro Ferrara, passando per Ciro De Cesare, Roberto Breda e tanti altri protagonisti di quella squadra.

La moglie Antonella, insieme ai suoi quattro figli e alla famiglia, ad un mese dalla scomparsa ha scelto di far celebrare a Salerno la messa in suffrago di Ricchetti, in considerazione del grandissimo affetto mostrato dalla città e della tifoseria granata. Anche la Salernitana ha partecipato alla funzione - celebrata da don Roberto Faccenda - con il direttore sportivo Daniele Faggiano. In chiesa anche tanto tifosi del cavalluccio marino che già nel pomeriggio avevano omaggiato Ricchetti dalla Curva Sud dello stadio Arechi (clicca qui per leggere l'articolo).

Sabato Romeo

Filippo Notari