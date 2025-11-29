Salernitana, verso il Benevento con i dubbi Villa e Matino: le ultime L'esterno spinge per rientrare in gruppo e scendere in campo al Vigorito

Penultima seduta pre-derby. La Salernitana spera in buone notizie dall’infermeria in vista della super sfida di lunedì sera al Vigorito con il Benevento. Ieri per Giuseppe Raffaele sono arrivati i primi due sospiri di sollievo. Mauro Coppolaro e Kees De Boer hanno indossato nuovamente gli scarpini e hanno ripreso a lavorare con il gruppo. Due ritorni importanti nell’economia delle scelte granata. Coppolaro è il titolare designato sul centrodestra se da Matino non dovessero arrivare segnali confortanti. De Boer invece è l’uomo che dovrà dare geometrie ed equilibrio ad una mediana priva di Tascone e del dinamismo dell’ex Audace Cerignola.

Provini per Villa e Matino

Gli occhi sono puntati soprattutto su Luca Villa. L’esterno granata vuole scendere in campo al Vigorito anche se non al top della condizione. La contusione alla coscia lo ha limitato in questa marcia d’avvicinamento al derby ma l’ex Padova farà di tutto per scendere in campo e giocare. Raffaele spera di riaverlo in gruppo già questa mattina. Diversa invece la situazione di Matino. Il trauma alla caviglia richiede maggiore pazienza. Non si correranno rischi. Il difensore però vuole provarci, stringere i denti e dare il suo apporto in una sfida non decisiva ma indicativa per il cammino della Bersagliera.